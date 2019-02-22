سليم جريصاتي: عون قال كلاما مفاده أنه هو من يحدد المصلحة العليا للبلاد

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أن "رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون مفادها أنه عند الإختلاف عند المصلحة العليا فإن الشخص الذي يحدد المصلحة العليا هو رئيس الدولة"، مشيراً إلى أن "الأمر يقتضي بأن يكون للبنان كلاماً بموضوع النزوح وهو يعرف ماذا يجب أن يفعل لبنان".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت جريصاتي إلى أن "الرئيس عون قال كلاما سياسيا كبيرا مفاده بأنه هو من يحدد مصلحة البلاد العليا"، موضحاً أن "هناك ارتياح في المشار الحكومي وهو على الخطوات السليمة".