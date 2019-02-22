أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن "كل ما قيل حول توجهي لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة الحكومة حوب سوريا كلام غير دقيق وبكل توجهي للرئيس عون كان توجه لائق ومهذب وهناك تقدير واحترام له كميشال عون وكرئيس للجمهورية".
وفي حديث تلفزيوني، علق قيومجيان على زيارة وزير الدولة لشؤون الناوحين صالح الغريب إلى سوريا، قائلا: "كان هناك خرقا للنأي بالنفس قبل يومين من الجلسة الاولى لمجلس الوزراء"، مؤكداً "أننا مع اعادة النازحين السوريين منذ اليوم الأول و"القوات اللبنانية" لن تكون شوكة في خاصرة العهد".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان عن زيارة الغريب لسوريا: خرق للنأي بالنفس قبل يومين من الجلسة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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