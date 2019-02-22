العثور على جثة شاب في منزله في بلدة المجادل الجنوبية

عثر على الشاب ع.ح. من الجنسية السورية جثة هامدة في منزله في المجادل الجنوبية، وبعد أن كشف الطبيب الشرعي على جثة تبين أن سبب الوفاة ناتج عن تسرب للغاز، ما نتج عنه عملية الإختناق ووفاته.
وعملت فرق الإسعاف لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي فوج المجادل على نقل الجثة الى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور، وعملت القوى الأمنية على ختم محضرها بعد كشف الطبيب الشرعي والاستعداد للإجراءات اللازمة لتسليم الجثة إلى ذويها.
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