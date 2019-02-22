نقولا: الضمان الإجتماعي في لبنان كارثة وهو مكان للفساد

أكد النائب السابق نبيل نقولا أن "فكرة البطاقة الصحية مستوحاة من الضمان الفرنسي لكن في فرنسا تم تطويره اما نحن فعدنا إلى الوراء، إذ إن الضمان في لبنان كارثة وهو مكان للفساد".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "أهم أمر بالنسبة للإنسان هو صحته، وهو ما جعلني أطلق صرخة منذ عام 2007 حين طلب مني الرئيس ميشال عون تقديم قانون ضمان الشيخوخة"، مشيراً إلى "أنني حاربت من أجل تطبيق القانون الذي يتضمن البطاقة الصحية".

وأوضح نقولا أنه "بمجرد إدخال البطاقة في الماكينة المخصصة لها فإن التاريخ الصحي للمريض يظهر وهو ما يساهم بوجود أمان طبي لصحة المريض"، مشدداً على أن "المريض يدفع الفارق بين تسعيرة الضمان والسعر الحقيقي".