عبود: هناك هندسة للاجراءات التي تحمي الفساد وتسمح به

أكد الوزير السابق فادي عبود "اننا أخرجنا اللبنانيين من التنافسية العالمية بسبب محموعة من عابدي النصوص الذين يضعون اجراءات غريبة عجيبة تقربنا من العصر الحجري".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبود أن "مكافحة الفساد تبدأ من الاعلى الى الأسفل "كشطف الدرج من فوق الى تحت" ولكن اذا لم يكن هناك "بالوعة " تحت يطوف البيت، والبالوعة هنا تعني كافة الاجراءات المعتمدة".

ولفت الى أن "الاجراءات تعني كل رخصة وكل معاملة رسمية ، لقد هندسنا هذه الاجراءات لنحمي الفساد ونسمح به ونرعاه ، كل هذه الاجراءات يجب ان تتغير".

ومن جهة اخدى أكد أن "المُصدّر يجب ان يعتبر مقاوم اقتصادي واعطاؤه تسهيلات وان يحق له ما لا يحق لغيره لان التصدير هو انتاج وهو خلاص البلاد".

وأشار عبود الى ان "لبنان بلد ديمقراطي فيه مجلس نواب ينتخبه الشعب، ومن حق مجلس النواب فقط هو ان يفرض الضرائب"، لافتاً الى ان "هناك مجال كبير في التلاعب بالتعريفات الجمركية في البلاد وهذا ما يحصل".