الرئيس عون: الرياضة تدل على التقدم الحضاري

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه منتخب لبنان لكرة السلة إلى أن "الرياضة لها معنى يدل على التقدم الحضاري والروح الرياضية معروفة ويتمته بها كل من يملك الاخلاق".

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