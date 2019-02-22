آلان عون: نحن بحاجة لأي محاولة يمكن ان تعيد النازحين السوريين لبلادهم

علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون على ما أشيع حول كلام وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان خالا جلسة الحكومة بالمس لرئي الجمهورية ميشال عون حول سوريا والعلاقة معها، قائلا: "الكلام كان مقصودا وكان هناك نية لدى "القوات اللبنانية" لفتح هذا الموضوع ولكن لا شكه له ولا مضمون".

وفي حديث تلفزيوني، أكد عون "اننا بحاجة لأي محاولة يمكن ان تعيد النازحين السوريين إلى بلادهم من أجل الانتهاء من هذا الملف".