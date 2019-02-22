علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون على ما أشيع حول كلام وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان خالا جلسة الحكومة بالمس لرئي الجمهورية ميشال عون حول سوريا والعلاقة معها، قائلا: "الكلام كان مقصودا وكان هناك نية لدى "القوات اللبنانية" لفتح هذا الموضوع ولكن لا شكه له ولا مضمون".
وفي حديث تلفزيوني، أكد عون "اننا بحاجة لأي محاولة يمكن ان تعيد النازحين السوريين إلى بلادهم من أجل الانتهاء من هذا الملف".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: نحن بحاجة لأي محاولة يمكن ان تعيد النازحين السوريين لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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