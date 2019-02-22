لوموند: فرنسا تعتزم تسليم ليبيا 6 سفن لمكافحة الهجرة غير النظامية

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن "فرنسا تعتزم تسليم ليبيا 6 سفن لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال الأشهر المقبلة"، موضحةً أن "طول كل سفينة يبلغ 12 مترا، وهي من إنتاج شركة "سيلينغر" الفرنسية".

وذكرت أن فرنسا ستسلم تلك السفن إلى ليبيا في أشهر الربيع المقبل.