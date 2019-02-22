الدفاع المدني: انتشال جثة امرأة من الجنسية الإثيوبية مقابل شاطئ أنطلياس

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني انتشلوا جثّة لفظها الموج مقابل شاطئ أنطلياس - المتن، حيث تبيّن أنّها تعود لإمرأة من الجنسية الإثيوبية".

وبيّنت أنّ "توازيًا، نقل العناصر الجثة إلى "مستشفى بعبدا الحكومي" بعد معاينتها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة".