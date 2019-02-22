الأرصاد الجوية: طقس يوم غد غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلبا نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وامطار محلية متفرقة ابتداءً من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية، كما يتكوّن بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

أما طقس يوم الأحد، قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة و انخفاض نسبة الرطوبة. أما يوم الإثنين، فمشمس مع ارتفاع تدريجي ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح من حين لآخر والتي تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.