أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب "أنني لم أغير المسار في ما يتعلق بالقوات في سوريا ويمكن لأميركا ترك قوة صغيرة العدد هناك بالمشاركة مع دول أخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لم أغير المسار بما يتعلق بالقوات بسوريا ويمكننا ترك قوة صغيرة بالمشاركة مع دول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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