الأونروا: تلقينا 23 مليون دولار من الحكومة اليابانية لدعم أنشطتنا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "تلقيها تبرعًا ماليًا بقيمة 23 مليون دولار من الحكومة اليابانية؛ لدعم أنشطتها"، مشيرةً إلى أن "ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وقع مع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، على الاتفاقية الخاصة بهذا التبرع".

وأوضحت أن "مبلغ 17.7 مليون دولار سيخصص للبرامج الرئيسية للوكالة، في التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية، لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني"، مشيرةً إلى أن "4.5 ملايين دولار سيتم استخدامه من أجل تحسين جودة خدمات الأونروا الصحية، إضافة إلى 800 ألف دولار للمساهمة في تعليم أطفال اللاجئين الفلسطينيين المتضررين جراء النزاع القائم في سوريا".

وأكدت أن "الدعم الياباني سيكون له أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في الشرق الأوسط".