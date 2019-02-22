أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال جوزيف دانفورد أنه "واثق من أن حلفاء الولايات المتحدة سيتقدمون في سوريا بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستترك المئات من القوات في سوريا".
وأوضح دانفورد أنه "لا يوجد تغيير في الحملة الأساسية في سوريا، ويتم تعديل الموارد لأن التهديد قد تغير".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: حلفاؤنا سيتقدمون في سوريا بعد تركنا المئات من قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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