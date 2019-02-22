مسؤول أميركي: حلفاؤنا سيتقدمون في سوريا بعد تركنا المئات من قواتنا

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال جوزيف دانفورد أنه "واثق من أن حلفاء الولايات المتحدة سيتقدمون في سوريا بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستترك المئات من القوات في سوريا".

وأوضح دانفورد أنه "لا يوجد تغيير في الحملة الأساسية في سوريا، ويتم تعديل الموارد لأن التهديد قد تغير".