الحرس الثوري: قادرون على التحول الى أقوى الاقتصادات العالمية خلال عقد واحد

أكد مساعد القائد العام للحرس الثوري الايراني في الشؤون الثقافية والاجتماعية العميد محمد رضا نقدي أن "البلاد قادرة على الارتقاء باقتصادها الى أقوى المراتب على صعيدي المنطقة والعالم خلال عقد واحد"، مشيراً إلى أنه "لو تطبيق ثقافة الدفاع المقدس ومبادئها وثقافة الشهداء في القطاع الاقتصادي فإنه كما باتت ايران تمتلك اقوى قوات مسلحة في المنطقة ودفاعية في العالم فإنها ستتحول الى أقوى اقتصاد في المنطقة والعالم خلال عقد واحد فقط".

ولفت إلى أن "ايجاد حلول لمشاكل البلاد رهن بالتركيز على ثقافة الدفاع المقدس وقيمه وثقافة الشهداء والتي تعد الأساس للبنى التحتية التي يقوم عليها التقدم على جميع الصعد".