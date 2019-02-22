دعت وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى "عدم الثقة في تصريحات مسؤولي الولايات المتحدة حول سحب القوات الأميركية من سوريا". وأوضحت زاخاروفا أنه "لا جدوى من الثقة بهذه التصريحات أيا كان مصدرها، لأنها تصريحات سيتم تفنيدها في اليوم التالي من قبل قوى سياسية أخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: لعدم الثقة بالتصريحات الأميركيين حول سحب قواتهم من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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