"طوارئ وتأجيل التعديلات الدستورية وحل الحكومة".. قرارات سيادية من البشير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام كامل.

كما أعلن البشير في خطاب للشعب السوداني، الجمعة، حل حكومة الوفاق الوطني، وحل حكومات الولايات.

ودعا البشير أيضًا في خطابه، البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه.

قال الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب موجه إلى الشعب، إن البلاد تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخها الوطني.

وأضاف البشير، أن بلاده ستجتاز هذه المرحلة أقوى شكيمة وأكثر وحدة وإصرارًا على بناء الأمة.

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وتابع البشير، كانت أحداث الأيام الماضية اختبارًا لنا كأمة وشعب وخرجنا منها بعبر ودروس.

وقال: "شهدت بعض أجزاء البلاد احتجاجات كانت مشروعة وهي السعي نحو الحياة الكريمة وهي مطالب موضوعية كفل الدستور والقانون حق التعبير عنها".

وأردف: "لقد ظللنا طوال مسيرتنا في الحكم نعمل على تنقية الحياة السياسية من الشوائب وتمكين الأحزاب والأفراد من ممارسة حقوقهم والسعي لتحقيق تطلعاتهم".

وتابع البشير، "ما كان غير مقبولًا ومقلقًا أن تلك الاحتجاجات تقف ورائها أجندة مجهولة والأكثر إثارة للقلق بث سموم الكراهية والإقصاء بين أبناء الوطن واحتسابنا وفقدنا لنفر عزيز من أبناء الوطن.

وأضاف البشير، "سيظل انحيازنا لشريحة الشباب لقناعتنا بأنهم كل المستقبل ونتفهم طموحاتهم المشروعة ونريدهم أن يظلوا أيادي لبناء وطن وتشييد نهضته".