مصدر يكشف السبب وراء العثور على 4 جثث داخل شقة بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وفتحي سليمان: أفاد مصدر أمني بمديريةأمن القاهرة، أن المعاينة الاولية كشفت أن السبب وراء وفاة 4 أشخاص داخل شقة بالوايلي هو اختناقهم إثر تسرب الغاز الطبيعي بالشقة. كان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من الأهالي بعثورهم على 4 جثث داخل شقة بشارع الفريق محمود شكري المتفرع من شارع العباسية الرئيسي التابع لدائرة القسم. وتابع المصدر، أن الجثث الأربعة لـ شخص يدعى محمود . أ مدير بنك على المعاش، والأخرى لـ 3 أشخاص من مركز قويسنا بمحافظة قنا.

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