العثور على 4 جثث داخل شقة سكنية بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أفاد مصدر أمني العثور على 4 جثث داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الوايلي.
وأضاف المصدر لمصراوي، أن من بين الجثث صاحب الشقة وكان يعمل مدير بنك ومحال إلى المعاش، مشيرًا إلى أن الجثث الأخرى كانت لـ 3 من عملاء البنك وكان جاءوا إليه لينجز لهم بعض الأوراق .
وأضاف المصدر، أن جار التعرف على هوية الثلاث جثث الأخرى، وفحص أسباب الوفاة.
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