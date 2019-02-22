قبل دقائق من خطاب البشير.. تجدد التظاهرات في عدد من المدن السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تجددت التظاهرات، في عدد من المدن السودانية، قبل دقائق من إلقاء الرئيس عمر البشير، خطابًا على الأمة، عقب الإجراءات التي اتخذها في محاولة تخفيف حالة الحقن الشعبي، المحتجة على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن البشير، حالة الطوارئ في البلاد، وتخليه عن رئاسة الحزب الحاكم، وعدم الترشح للانتخابات القادمة، فضلًا عن تشكيل حكومة كفاءات.

ونشرت صفحة "تجمع المهنيين السودانيين"، فيديوهات وصورًا للتظاهرات في عدد من المدن، التي تطالب بتنحي الرئيس عن السلطة.

وكان البشير، قال أمس الخميس، إنه يثق في لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الاحتجاجات الأخيرة، برئاسة وزير العدل، موجهاً كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات بالتعاون مع اللجان لإتمام أعمالها.

وتؤكد إحصائيات حكومية سقوط 31 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 19 ديسمبر 2018.

وقال البشير لدى لقائه وزير العدل، محمد أحمد سالم، ببيت الضيافة إن الدولة تدعم كافة جهود وزارة العدل لتعزيز سيادة حكم القانون وتطوير حقوق الإنسان.

وكان مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، سيريل سارتور قد حذر من أن يؤدي استخدام العنف من قبل السلطات إلى تعويق الجهود الرامية لإزالة اسم السودان من قوائم الأرهاب. وقال من العاصمة الخرطوم إنه: “من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن العنف المفرط، التطورات الحالية تهدد عملية التفاوض".

وأوضح وزير العدل في تصريح صحفي انه قدم تنويراً لرئيس الجمهورية حول خطة الوزارة فيما يلي الإصلاح القانوني ومراجعة القوانين واختصاصاتها بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والملكية الفكرية والرقابة علي الشركات وقضايا الدستور.