ترامب يجدد انتقاده لتحقيقات مولر وسط أنباء عن اقتراب صدور تقريره

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على عمل روبرت مولر المحقق الخاص في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، داعيا إلى إنهائه، وذلك وسط تقارير تفيد بأن مولر شارف على إنهاء تحقيقاته، وتقديم تقريره بشأن نتائجها.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية عن ترامب قوله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "إن السيناتور ريتشارد بير رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الذي يحظى باحترام كبير، قال عقب استجواب أكثر من 200 من الشهود، وعقب دراسة أكثر من مليوني صفحة من المستندات "لم نتوصل إلى أي تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا".

وكرر ترامب وصفه المعتاد لتحقيقات مولر بأنها "مطاردة ساحرات"، واختتم تغريدته قائلا إنها "سيئة للغاية على بلدنا ويجب أن تنتهي".

وكان السيناتور الجمهوري البارز ريتشارد بير، قال في وقت سابق من هذا الشهر إن اللجنة لم تجد أي دليل على تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو في انتخابات عام 2016.

ويأتي ذلك فيما أفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن مولر يستعد لتقديم تقريره بشأن التحقيقات إلى وزارة العدل الأمريكية الأسبوع القادم، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لصدوره.

ونأى ترامب بنفسه أمس عن مسؤولية نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، قائلا إنه أمر يعود إلى وزير العدل، أو المدعي العام الأمريكي وليام بار.