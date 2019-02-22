ترامب: تمديد جولة مفاوضات التجارة مع الصين بعد تحقيق تقدم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن جولة المحادثات التجارية الحالية المنعقدة في واشنطن بين المسؤولين الأميركيين والصينيين تم تمديدها حتى الأحد.

وقال ترامب، في البيت الأبيض في اليوم الثاني من جولة المحادثات "نحن نجري محادثات جيدة جداً"، مضيفاً أنه يعتقد أنه توجد فرصة جيدة جداً لإمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين.

وتوقع الرئيس الأميركي عقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج قريباً حول العلاقات التجارية.