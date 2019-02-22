الديموقراطيون يحاولون إصدار قرار يمنع إعلان ترامب لحالة الطوارئ

اتخذ النواب الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، خطوات لاستصدار قرار يمنع إعلان الرئيس دونالد ترامب لحالة الطوارئ الوطنية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنها وغيرها من المشرعين الذين يؤيدون القرار سيتخذون إجراءات لدعم الدستور وحمايته.

وقالت بيلوسي، في إشارة إلى نص الدستور، "إعلان الرئيس ينتهك بوضوح السلطة المالية الحصرية للكونجرس".

وقالت بيلوسي، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن القرار سيطرح للتصويت في مجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل. وتوقعت أن يتم تمريره في غرفة البرلمان التي يسيطر عليها الديموقراطيون، مضيفة أنها تأمل في أن تتلقى دعماً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وقالت النائبة البرلمانية، خواكين كاسترو صاحبة فكرة القرار إن إعلان الطوارئ الخاص بترامب هو "استيلاء غير دستوري على السلطة"، مضيفة أنها محاولة لتقويض كل من السلطة القضائية والهيئات التشريعية.

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