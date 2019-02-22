الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في جمهورية جنوب السودان

حذرت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن حياة عشرات آلاف الأشخاص في جمهورية جنوب السودان مهددة بسبب الجوع في وقت تتواصل فيه المعارك في بعض المناطق رغم توقيع اتفاق سلام في سبتمبر 2018.

وقال بيير فوتييه مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (فاو) في جنوب السودان، في مؤتمر صحافي في العاصمة جوبا، إن "الأمن الغذائي في تدهور مستمر (..) والآفاق مفزعة".

ويحدد مؤشر "آي بي سي"، وهو الأكثر استخداماً لتصنيف الأمن الغذائي، خمس مراحل لهذا الوضع في كل بلد، الخامسة بينها تعني مستوى "الكارثة".

وفي 2017 عندما أعلن عن مجاعة "سببها بشري" لبضعة أشهر في بعض مناطق جنوب السودان، بلغ مستوى الأمن الغذائي لنحو 4,9 ملايين شخص (أي نحو 40 بالمئة من السكان) المستويات 3 و4 و5 من سلم الأمن الغذائي.

وبات العدد اليوم 6,1 ملايين نسمة ويمكن أن يرتفع إلى 6,8 ملايين في فترة ما قبل جني المحاصيل بين مايو ويوليو إذا لم يتم بذل جهد إنساني إضافي، بحسب بيان للفاو ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي (بام).

وحاليا، بلغ حوالي 300 ألف شخص المستوى الخامس في مناطق جونقلي (شرق) والبحيرات (وسط).

وقال سيمون كمالبيك، الذي يدير عمليات برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في مؤتمر صحافي، "المحتاجون أكثر للمساعدة هم النساء والأطفال الذين يعانون من سوء تغذية".

وغرقت البلاد في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سالفا كير، نائبه رياك مشار بتدبير انقلاب.

وأوقع النزاع، الذي شهد فظاعات اتنية واللجوء للاغتصاب كسلاح حرب، مقتل أكثر من 380 ألف شخص، بحسب دراسة حديثة. ودفع أكثر من أربعة ملايين شخص أي نحو ثلث السكان، للفرار. كما شهد انتهاكات لاتفاقات سلام ووقف إطلاق نار.

ومنذ توقيع آخر اتفاق سلام في سبتمبر 2018، يقول دبلوماسيون أجانب إن المعارك خفت لكن بعض المناطق لا تزال تشهد مواجهات خصوصاً في جنوب البلاد حيث يقاتل متمردون لم يوقعوا اتفاق السلام مع القوات الحكومية.