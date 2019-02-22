اعتقال إرهابيين في ألمانيا قاتلوا مع داعش

الشرطة الألمانية

وكالات

أعلنت النيابة العامة في فرانكفورت أنها أمرت الشرطة بمداهمة عدة شقق في ولايتي هيسن وشمال الراين وستفاليا عائدة لإرهابيين.

وأسفرت الحملة عن اعتقال شخصين كانا قد سافرا إلى منطقة تحت سيطرة تنظيم داعش في سوريا وعادا منها، بحسب ما ذكرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني.

وقامت الشرطة الألمانية أمس الخميس بحملة مداهمات لعدة شقق في ولاية هيسن وولاية شمال الراين وستفاليا أسفرت عن القبض على اثنين

من الإرهابيين.

وقال الادعاء العام في فرانكفورت إن "الشخصين هما زوجان في السادسة والعشرين من العمر يقيمان بمنطقة راونهايم".

وأضاف الادعاء العام أن الشخصين سافرا إلى تركيا برفقة طفليهما في نوفمبر(تشرين الثاني) 2016 ونجحا في الوصول إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي السورية، بغرض الاشتراك في "أعمال جهادية".

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وأفادت البيانات المتوافرة أن تركيا ألقت القبض

على الشخصين ورحلتهما إلى ألمانيا من قبل.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت في وقت سابق القبض على 12 مداناً يحمل بعضهم الجنسية الألمانية والجنسية الألمانية المغربية.

وذكرت أن التحقيقات معهم تتعلق بالتحضير لعمل جسيم ضد الدولة أو المساعدة في تنفيذه.

وأعلن الادعاء العام أن حوالي 200 شرطي شاركوا في علميات المداهمة التي تمت في بلدات ريسلسهايم وراونهايم وبيبيسهايم في ولاية هيسن، بالإضافة إلى بلدة كيربن في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وذكر الادعاء العام أن الشرطة قامت بتفتيش 15 مسكناً وضبطت أموالاً بمئات الآلاف وسكاكين ومستندات مكتوبة ومستندات محفوظة في صورة إلكترونية.