عناصر من مليشيا الحوثي وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: ميليشيات الحوثي وزراعة التطرف في اليمن.

وتناول الفيديو خطة المليشيات الحوثية لإسكات علماء الدين اليمنيين وبث الأفكار المتطرفة بين مكونات الشعب اليمني . المتطرفة بين مكونات الشعب اليمني .

ورصد فيديو مداد نيوز، قيام المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران بتهجير Advertisements أكثر من 1300 خطيب ورجل دين واعتقلت 170 خطيباً، واستبدلتهم بـ 70 خطيباً من الجنسية الإيرانية .

ودعا وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية المجتمع الدولي للتدخل محذراً من تجريف الهوية اليمنية .

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