تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: ميليشيات الحوثي وزراعة التطرف في اليمن.
المتطرفة بين مكونات الشعب اليمني .
وتناول الفيديو خطة المليشيات الحوثية لإسكات علماء الدين اليمنيين وبث الأفكار
ورصد فيديو مداد نيوز، قيام المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران بتهجير
ودعا وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية المجتمع الدولي للتدخل محذراً من تجريف الهوية اليمنية .
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