شاهد.. خطاب مهم للرئيس السوداني عمر البشير

عمر البشير وكالات في إطار حرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لقرائها ومتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لكلمة الرئيس السوداني عمر البشير والتي من المقرر أن يعلن خلالها عدداً من القرارات السوداني عمر البشير والتي من المقرر أن يعلن خلالها عدداً من القراراتالهامة بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة ضد حكمه القائم منذ ثلاثة عقود، والتي سقط فيها عشرات القتلى، وذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز عربية.

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