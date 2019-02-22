الخارجية تهيب بالمواطنين المقيمين في إيطاليا ضرورة مراعاة قوانين تربية الأطفال

أهابت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بالمواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا ضرورة مراعاة القوانين الإيطالية المتعلقة بتربية الأطفال.
بأمر من القضاء في حال تعرضهم للعنف اللفظي أو الجسدي أو ارتكاب أي خطأ من الوالدين يستوجب فصل أولادهم عنهم بما في ذلك
وذكرت الوزارة أنه وفقًا للقانون الإيطالي يتم إبعاد الأطفال عن والديهم وايداعهم بدور الرعاية
وأكدت وزارة الخارجية - فى بيان صحفي - على أن فصل الأطفال عن ذويهم بموجب القانون الإيطالي يسري على جميع الجنسيات.
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