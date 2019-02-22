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طوق نجاة للرئيس السودانى.. أنباء عن عرض أمريكي لعمر البشير للخروج من الأزمة

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طوق نجاة للرئيس السودانى.. أنباء عن عرض أمريكي لعمر البشير للخروج من الأزمةعمر البشير
كتب - شريف الجنيدي

تناقلت وسائل إعلامية أنباء تفيد بتقديم الولايات المتحدة عرضاً خاصاً للرئيس السوداني عمر البشير للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها بلاده منذ ديسمبر الماضي.

 

وذكرت وسائل إعلامية ودولية أن الزيارة الأخيرة للمساعد الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملت

عرضًا أمريكيًا بتنحي البشير عن الحكم.

 

وأوضحت الوسائل الإعلامية أن تنحي البشير سيأتي مقابل تجميد مذكرة الإدانة الصادرة بملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابل للتجديد.

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ومن المقرر أن يلقي الرئيس السوداني خطاباً هاماً إلى الأمة مساء اليوم الجمعة يعلن خلاله عدداً من القرارات الهامة.

 

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبدالله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين المركزية والولايات، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

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