كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يستبدلون رجال الدين اليمنيين بإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد زرع التطرف في اليمن، فهناك خطة حوثية لاسكات علماء الدين اليمنيين.



وأوضح الفيديو، الذي بثته منصة "مداد نيوز"، أن هناك محاولات لبث الأفكار المتطرفة بين مكونات الشعب اليمني، بالإضافة إلى أن مليشيات الحوثي الإيرانية هجرت أكثر من 1300 خطيب ورجل دين، واعتقلت 170 خطيبا، واستبدلتهم بـ 70 خطيبا من الجنسية الإيرانية.



ودعا وزير الأوقاف اليمني، المجتمع الدولي لمواجهة الحوثيين، محذرا من تجريف الهوية اليمنية.

