كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الميليشيات الحوثية تنقل مسلحين من الحديدة إلى حجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحشد الميليشيات الحوثية مقاتلين من مديريات تابعة لمحافظة الحديدة، وتدفع بهم إلى جبهة حجور بمحافظة حجة عبر مديرية باجل، لتعزيز دعم العدوان الحوثي الإرهابي على قبائل حجور.

وأوضحت مصادر ميدانية ومحلية لموقع "نيوز يمن"، أن المتمردين الحوثيين بمحافظة الحديدة، يحشدون مسلحين من المديريات إلى مديرية باجل 55 كلم شمال شرق مدينة الحديدة، على الطريق الرئيس بين الحديدة وصنعاء.

وأشارت المصادر إلى تجميع المسلحين في مقر كسارة عبدالسلام الشميري، بعد الاستيلاء عليها وتحويلها إلى معسكر عقب جريمة تصفية صاحبها.