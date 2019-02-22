كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعتقل إرهابيين قاتلوا مع داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت الشرطة الألمانية الخميس 21 فبراير2019 بحملة مداهمات لعدة شقق في ولاية هيسن وولاية شمال الراين وستفاليا أسفرت عن القبض على اثنين من الإرهابيين.
وقال الادعاء العام في فرانكفورت إن "الشخصين هما زوجان في السادسة والعشرين من العمر يقيمان بمنطقة راونهايم".
وأضاف الادعاء العام أن الشخصين سافرا إلى تركيا برفقة طفليهما في نوفمبر 2016 ونجحا في الوصول إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي السورية، بغرض الاشتراك في "أعمال جهادية".
وأفادت البيانات المتوافرة أن تركيا ألقت القبض على الشخصين ورحلتهما إلى ألمانيا من قبل.
وكانت السلطات الألمانية أعلنت في وقت سابق القبض على 12 مداناً يحمل بعضهم الجنسية الألمانية والجنسية الألمانية المغربية.
وذكرت أن التحقيقات معهم تتعلق بالتحضير لعمل جسيم ضد الدولة أو المساعدة في تنفيذه.
وأعلن الادعاء العام أن حوالي 200 شرطي شاركوا في علميات المداهمة التي تمت في بلدات ريسلسهايم وراونهايم وبيبيسهايم في ولاية هيسن، بالإضافة إلى بلدة كيربن في ولاية شمال الراين ويستفاليا.
وذكر الادعاء العام أن الشرطة قامت بتفتيش 15 مسكناً وضبطت أموالاً بمئات الآلاف وسكاكين ومستندات مكتوبة ومستندات محفوظة في صورة إلكترونية.