كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف الدولي يقتل "ذئب داعش" في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل عنصران من تنظيم داعش الإرهابي، بقصف نفذه التحالف الدولي في صلاح الدين، شمال بغداد، بحسب ما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، وفق ما أوردته وكالة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية استهدفت أنفاقاً في جبال مكحول غرب قرية المسحك في صلاح الدين.

وأضاف البيان أن "القصف أسفر عن قتل اثنين من الإرهابيين بينهم الملقب بـ"ذئب مكحول" وهو أحد الذين قتلوا الأشقاء الثلاثة الذين كانوا يجمعون الكمأ قبل عدة ايام".