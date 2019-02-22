كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في جبهة كتاف بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرزت قوات الجيش الوطني، تقدماً جديداً في مديرية كتاف شمال شرق محافظة صعدة.

وتمكنت قوات الجيش من استكمال تحرير ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الأسفلتي المؤدي إلى منطقة "آل أبو جبار"، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحسب ما أفاد موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".