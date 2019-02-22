كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: نتابع باهتمام تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يتابع باهتمام تطور موقف واشنطن بشأن سحب القوات الأمريكية من سوري.

وقال بيسكوف أمام الصحفيين: "نحن لم نفهم حتى الآن عما يدور الحديث​​​، أنتم تعرفون أنهم أطلقوا عدة تصريحات في البداية، والآن هناك تعديلات جديدة، أحياناً نسمع تصريحات مختلفة من هيئات متنوعة، لذلك نحن نراقب باهتمام كبير ودقيق كيف يتطور موقف الولايات المتحدة حيال هذه المسألة ونحلل التصريحات"، وفق ما أوردته "روسيا اليوم".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، أعلنت في وقت سابق، أن بلادها ستترك مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 جندي في سوريا لفترة من الوقت.