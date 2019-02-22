استئناف بدون مرافعات.. محامو حراك الريف يستجيبو لطلب المعتقلين ويلتزمون الصمت داخل المحكمة

اختارت هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، خلال جلسة اليوم الجمعة، التزام الصمت، تجاوبا مع طلب المعتقلين على خلفية الحراك، الذين طالبوا من هيأة دفاعهم عدم الترافع عنهم في المرحلة الاستئنافية.

وكان النقيب عبد الرحيم الجامعي، قد وجه باسم هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، رسالة إلى رئيس وأعضاء محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، وقال إن محاكمة المتهمين في الملف تمر من لحظات قاسية.

وشدد الجامعي، على أن المحاكمة التي أجبر المتهمون على الغياب عن جلساتها، بسبب عدم توفر شروط المحاكمة العادلة، “لا يجب أن تكون في مغرب اليوم”.

وأوضحت الرسالة أن هيئة الدفاع استجابة لطلب المتهمين بالتزام الصمت، مشيرة إلى أن “الصمت علم أصعب من علم الكلام، بعد أن أصبح البوح ممنوعا”. وختم النقيب الرسالة بالقول، “قولوا ما شأتم عن قرار موكلينا، لكنكم لن تستطيعوا أن تقولوا بأن محاكمتهم عادلة”.