قضية هند العشابي.. تأجيل محاكمة سيدة الأعمال المغربية إلى 8 من مارس

أجلت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة سيدة الأعمال المغربية، هند العشابي، إلى الثامن من شهر مارس المقبل، وذلك بطلب من هيأة دفاع المتهمة.

وكانت هند العشابي قد سلمت مجموعة من الشيكات بدون رصيد، من بينها شيكا سلمته على بياض، بتاريخ 13/07/2016، لوزجها ووالد بناتها، كريم البناني محسن كريم، باسم “داليا اير”، وهي الشركة التي تملكها.

وكان رضوان الرامي، محامي هند العشابي قد أوضح من خلال رسالة توصل بها “اليوم 24” أن موكلته سلمت الشيك على بياض لزوجها بحسن نية، قبل أن تفاجئ بدعوى قضائية رفعها ضدها بتهمة عدم تسديد قرض قدمه لها قيمتها 42 مليون درهم، الأمر الذي اعتبره المحامي نيابة عن موكلته، خيانة للأمانة.

يشار إلى أن قضية شيك هند العشابي، ليست الأولى التي تواجه فيها زوجها، بل سبق لها أن قضت سنتين من الاعتقال، بسبب الشكاية التي تي تقدم بها زوجها الأول، سفير الكويت في إيطاليا، يتهمها بالخيانة، والجمع بين رجلين، واستغلال سيارة السفارة.