انت الان تتابع تفاصيل خبر تفكيك أكبر خلية لتمويل "داعش" بحوزتها 500 مليون دولار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 09:48 مساءً - أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الخميس، تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم الدولة، في حين كشف مصدر أمني عن ضبط 500 مليون دولار بحوزتها.

وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي، في بيان، إن المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، بحسب ما أوردت قناة "البغدادية" الفضائية.

وأضاف البيان أن هذه المجموعة تعتمد في تمويلها على مكاتب ومحال متنوعة، عبر أسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

وقبل أيام نقل موقع شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري أمريكي أن أكثر من 1000 من عناصر "داعش" فروا خلال الشهور الستة الماضية من سوريا إلى الجبال والصحاري غربي العراق.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه العناصر تحمل معها مبالغ نقدية تقدر بنحو 200 مليون دولار، وفقاً لتقدير المسؤول العسكري الأمريكي المطلع على الوضع في سوريا والعراق.

جدير بالذكر أن العراق أعلن، نهاية 2017، دحر تنظيم الدولة الذي سيطر منذ صيف 2014 على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

ورغم ذلك، ومع قرب إعلان هزيمته في سوريا المجاورة، لا تزال للتنظيم خلايا نائمة تنشط من حين لآخر وقادرة على شن هجمات، خاصة في المناطق الصحراوية الحدودية بين البلدين.