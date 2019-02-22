حاكم الفجيرة يترأس وفد الإمارات إلى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترأس الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية التي تبدأ الأحد المقبل في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

ويرافق حاكم الفجيرة إلى القمة العربية الأوروبية وفد رفيع المستوى يضم كلا من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي، وفارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤرن الرئاسة وسعيد بن محمد الرقباني مستشار حاكم الفجيرة ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

كما يضم وفد الإمارات المشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية، محمد سعيد الضنحاني مدير ديوان حاكم الفجيرة وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وعبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية وجمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويتصدر جدول أعمال القمة التي تعقد تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العديد من الملفات المهمة والموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية.

ويشارك في القمة العربية الأوروبية 50 دولة، منها 22 دولة عربية و28 أوروبية.

وسيستضيف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العديد من نظرائه العرب والأوروبيين ورئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، ويتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ رؤساء دول وحكومات 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسب مسؤول من الاتحاد.

ومن بين الذين سيشاركون في الاجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد تحضر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ومن الجانب العربي أكد عدد من القادة مشاركتهم حتى الآن.

وتناقش القمة خمسة موضوعات رئيسية؛ هي الشراكة العربية الأوروبية، والتحديات الدولية، والملفات الإقليمية، إلى جانب الهجرة ومكافحة الإرهاب.