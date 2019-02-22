تجمع المهنيين السودانيين يطالب البشير بتسليم السلطة لحكومة انتقالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات في السودان، الجمعة، قبيل قليل من كلمة مهمة يوجهها الرئيس عمر البشير للسودانيين، بتسليم السلطة في البلاد لحكومة مدنية انتقالية.

ونقلت مصادر سودانية عن التجمع تأكيده على استمرار المظاهرات حتى تنحي الرئيس ونظامه.



في المقابل، ذكرت المصادر أن الرئيس السوداني سيعلن خلال خطابه بعد قليل عن بدء حملة جديدة لمكافحة الفساد.

ونقلت عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية الفريق صلاح عبدالله قوش قوله إن "البشير سيبقى في منصبه حتى نهاية فترته، وسيكون على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب".

وكانت مصادر أكدت لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس السوداني سيلقي خطابا الساعة 8 بتوقيت السودان 10 بتوقيت أبوظبي.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي يشهد السودان احتجاجات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية وتدعو لتنحي الحكومة، راح ضحيتها 31 شخصاً حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تتحدث منظمات وقوى سياسية عن سقوط أكثر من 50 قتيلا جراء الاحتجاجات.