الان تتابع مسؤول فلسطيني: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة فشلت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” محمد اشتية، إن ما جرى في مدينة القدس المحتلة، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل القرارات والإجراءات التي هدفت الى تهويد المدينة فشلت.

وأضاف اشتية في بيان صحفي اليوم : إن صمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بعاصمته الأبدية أفشل كل محاولات الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تهويد القدس.