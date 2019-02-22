الان تتابع خالد بن سلمان: شراكة المملكة مع الصين أثمرت عن نتائج إيجابية للدولتين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، إن شراكة المملكة مع الصين اثمرت عن نتائج إيجابية للدولتين خلال العقد الماضي.
وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “زيارة سمو سيدي ولي العهد للصين تأكيد على اهمية العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع”.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: شراكة المملكة مع الصين أثمرت عن نتائج إيجابية للدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.