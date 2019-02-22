الان تتابع خالد بن سلمان: شراكة المملكة مع الصين أثمرت عن نتائج إيجابية للدولتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، إن شراكة المملكة مع الصين اثمرت عن نتائج إيجابية للدولتين خلال العقد الماضي.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “زيارة سمو سيدي ولي العهد للصين تأكيد على اهمية العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع”.