شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا: اكتشاف مشكلة متعلقة بالسلامة في مفاعل نووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أوسلو)

قال مسؤول في هيئة تنظيمية لرويترز إن الهيئة المعنية بالرقابة النووية في فنلندا اكتشفت مشكلة متعلقة بالسلامة في مفاعل اولكيلوتو3 الذي تبلغ طاقته 1.6 جيجاوات وأنشأته شركة أورانو الفرنسية وإن تلك المشكلة يجب أن تحل أولا قبل منح المفاعل ترخيصا لبدء التشغيل.

ومن المقرر أن يبدأ المفاعل في إنتاج الطاقة الكهربائية في يناير من العام القادم بعد تأخير لعشر سنوات.

وقال بيكا فاليكاناس رئيس قسم المفاعلات النووية في الهيئة لرويترز إن جزءا من الضاغط، وهو مكون أساسي من دائرة المفاعل، يهتز بمعدلات تتعدى حدود الأمان.

وأضاف في مقابلة "تظهر نتائج الاختبار إن هذه الاهتزازات ليست مطابقة للمعايير".

وتابع قائلا "يجب حل تلك المشكلة قبل أن تتخذ الوزارة قرارا بشأن الترخيص" مشيرا إلى أن الهيئة ستعرض خيارين للحل على الجهة المالكة للمفاعل وهو كونسورتيوم (تي.في.أو) الفنلندي والمورد أورانو، التي كانت تعرف سابقا باسم أريفا.

وتحتاج فنلندا إلى المفاعل إذ أنها تستورد أكثر من 25 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من السويد وروسيا المجاورتين فيما تتزايد احتياجاتها من الطاقة.