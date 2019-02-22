شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..تعيين عصام الأمير مستشارا لرئيس المجلس الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،أنه تم تعيين عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون السابق ، مستشارا لرئيس المجلس الأعلى للاعلام.

وقال مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تعيين عصام الأمير ، جاء بناءا على طلب رئيس مجلس الوزراء بإعتباره خبير و استشارى فى أمور الإعلام ،مؤكدا أنه التقى بـ"الأمير " و أن المجلس بدأ فى اتخاذ اجراءات التعاقد معه .