مسؤول ايراني: التقرير الرابع لوكالة الطاقة الذرية برهنت التزامنا بتعهداتنا

اشار سفير ومندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي الى "التقرير الرابع عشر للوكالة وقال انه ورغم مساعي الاعداء لصرف اهتمام الوكالة والمجتمع الدولي فان التعاون بين ايران وهذه الوكالة تسير على طريق بناء".

واعلن "تزامنا مع صدور التقرير الرابع عشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول صدقية التزام ايران بالاتفاق النووي ان هذا التقرير يعد دليلا راسخا اخر لالتزام ايران بتعهداتها وقال انه جاء في هذا التقرير على غرار التقارير الـ 13 السابقة ان ايران واصلت التزامها بتعهداتها النووية منذ تنفيذ الاتفاق النووي وفقا للاتفاق ".

وافاد مندوب ايران الدائم انه "رغم مساعي الاعداء لصرف اهتمام الوكالة والمجتمع الدولي فان التعاون بين ايران وهذه الوكالة تسير على طريق بناء وان هذا التقرير يؤكد من جديد ان الوكالة كانت يدها مفتوحة بالشكل اللازم "، مشدداً على "ضرورة التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحياديتها في تنفيذ المهام الموكلة اليها منتقدا محاولات البعض ممارسة الضغط على الوكالة لاهداف سياسية".