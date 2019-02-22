حماس: المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن لإسرائيل تغيير واقعه

أكدت حركة "حماس" ان "المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن للاحتلال تنفيذ مخططاته بتغيير واقعه والسيطرة عليه"، مشيرةً إلى أن "شعبنا يسطر اليوم نموذجًا عظيمًا بإصراره على الزحف إلى القدس للدفاع عن المسجد الأقصى، رغم كل العقبات التي وضعها الاحتلال من تهديدات واعتقالات".

ودعت حماس، الأمة العربية الإسلامية إلى "الوقوف في وجه التطبيع مع الاحتلال الذي يعتدي على مقدساتها ودعم القدس في مواجهة عدوها الإسرائيلي".