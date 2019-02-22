رئيس المفوضية النيجيرية للانتخابات: أكثر من 72 مليونا يدلون بأصواتهم غدا

أعلن رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات النيجيرية محمود يعقوبو أن عدد الناخبين المتوقع الإدلاء بأصواتهم غدا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية أكثر من 72 مليون شخص.

وأكد يعقوبو، خلال مؤتمر صحفي، أنه "غدا يدلي 72 مليون و775 ألف، و502 نيجيريا بأصواتهم لانتخاب رئيسهم ونوابهم في البرلمان"، مشيراً إلى أن "كافة التجهيزات اكتملت لفتح أبواب الاقتراع في أنحاء البلاد غدا في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي لنيجيريا".

ورحب يعقوبو بحضور ممثلي وسفراء دول أوروبية وأفريقية للمؤتمر الصحفي، الأخير قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع، في أضخم بلد أفريقي من حيث عدد السكان.

ولفت يعقوبو إلى أنه "لدينا 73 مرشحا رئاسيا، بينما سوف يختار الناخبون غدا 109 نواب في مجلس الشيوخ من أصل 1880 مرشحا، وكذلة 360 لمجلس النواب، من أصل 1631 مرشحا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الولايات ال36 بالإضافة إلى مقاطعة العاصمة أبوجا، بإجمالي 176973 موقعا داخل البلاد.

وأوضح أن المفوضية "استخدمت 825533 ألف موظف ومتطوع لتغطية حاجات الانتخابات، ونشرت 80 ألف عربية و995 قاربا لنقل مستلزمات مراكز الاقتراع برا وبحرا في أنحاء البلاد".

وحول مراقبة المجتمع الدولي للانتخابات، شدد يعقوبو على أن "هناك 36 منظمة دولية نشرت نحو 73 ألف مراقب".