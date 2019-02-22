افتتاح أول سفارة لإسرائيل في رواندا

افتتحت إسرائيل أوّل سفارة لها في رواندا، وعرضت على هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، المساعدة في مجالات الصحة والتربية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، بما في ذلك الأمن الإلكتروني.

وأكّد السفير الإسرائيلي الجديد إلى رواندا رون آدم، بعد لقاء مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، أنّ "هذا البلد لديه الكثير من القواسم المشتركة مع إسرائي، ويشكّل مساحة للتعاون المشترك في مجالات عدّة".

وكانت إسرائيل قد طرحت سابقًا إمكانية ترحيل لاجئين إلى رواندا، في اقتراح دانته بشدّة منظمات حقوقية. ولطالما نفت كيغالي إبرام هكذا اتّفاق.