كلودين عون روكز وسفيرة سويسرا تعقدان اجتماعا تحضيريا لحفل موسيقي باليوم العالمي للمرأة

عقدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز وسفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوز والقائد الرئيسي للأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية المايسترو هاروت فازليان اجتماعا لإتمام التحضيرات للحفل الموسيقي الذي سيقام برعاية اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، بدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسفارة السويسرية في لبنان والمعهد الوطني العالي للموسيقى.

وأعلن المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية، في بيان، أن "هذا الحفل، الذي يضم حصرا مقطوعات موسيقية لنساء مبدعات عبر التاريخ، ومن بينهن اللبنانيتان جويل خوري وهبة القواس، ويستضيف عازفة البيانو السويسرية أندريا ويسلي والسوبرانو اللبنانية فاديا طنب الحاج، وذلك بمبادرة من المايسترو فازليان، يأتي بمثابة تحية تقدير لهن ولتفوقهن الفني".

كما يجسد هذا التعاون بين الهيئة والسفارة والكونسرفتوار الوطني "الإلتزام الدائم والعمل المشترك في مجال حقوق الإنسان، وإلقاء الضوء على إنجازات النساء وريادتهن في مختلف المجالات والميادين".