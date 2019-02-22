عاملي المستشفيات الحكومية بالجنوب: نتمنى على المعنين اعطاء كل ذي حق حقه

أكدت نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في الجنوب، في بيان، أنه "عشية زيارة وزير الصحة جميل جبق للمستشفيات الحكومية في الجنوب والتي نستبشر منها كل الخير والدعم المادي والمعنوي للمستشفيات الحكومية ،وان تكون حافزا لدى الادارات في المستشفيات الحكومية عامة والجنوبية خاصة لتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب والذي مضى على صدوره في الجريدة الرسمية اكثر من سبعة اشهر وانصاف الكادر البشري الذي مازال ينتظر تطبيقه ، لذا نتمنى على المعنين اعطاء كل ذي حق حقه حسب الاصول دون منة من احد ودون تأخير".

وأكدت على "دعمنا للتحركات التي يقوم بها اخواننا في مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي للمطالبة بدفع المستحقات الخاصة للموظفين وتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب الذي ناضلنا واعتصمنا من اجل اقراره سويا".

وشدد على أن "تحرك موظفي مستشفى بيروت الحكومي هو بمثابة انذار اولي لما سوف يقوم به موظفو مستشفيات حكومية اخرى لم تطبق الى الان مرسوم سلسلة الرتب والرواتب".