أكدت نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في الجنوب، في بيان، أنه "عشية زيارة وزير الصحة جميل جبق للمستشفيات الحكومية في الجنوب والتي نستبشر منها كل الخير والدعم المادي والمعنوي للمستشفيات الحكومية ،وان تكون حافزا لدى الادارات في المستشفيات الحكومية عامة والجنوبية خاصة لتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب والذي مضى على صدوره في الجريدة الرسمية اكثر من سبعة اشهر وانصاف الكادر البشري الذي مازال ينتظر تطبيقه ، لذا نتمنى على المعنين اعطاء كل ذي حق حقه حسب الاصول دون منة من احد ودون تأخير".
وأكدت على "دعمنا للتحركات التي يقوم بها اخواننا في مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي للمطالبة بدفع المستحقات الخاصة للموظفين وتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب الذي ناضلنا واعتصمنا من اجل اقراره سويا".
وشدد على أن "تحرك موظفي مستشفى بيروت الحكومي هو بمثابة انذار اولي لما سوف يقوم به موظفو مستشفيات حكومية اخرى لم تطبق الى الان مرسوم سلسلة الرتب والرواتب".
كانت هذه تفاصيل خبر عاملي المستشفيات الحكومية بالجنوب: نتمنى على المعنين اعطاء كل ذي حق حقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.