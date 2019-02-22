علامة: على الحكومة وضع خطة عمل من أجل التحضير للاصلاحات المطلوبة

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في حديث اذاعي، على أنه "يجب على الحكومة وضع خطة عمل من أجل التحضير للإصلاحات المطلوبة"، معتبرا أن "المطلوب آلية للتواصل مع السوريين من أجل عودة النازحين".

ولفت إلى أن "قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي والذهاب إلى إنتخابات جديدة هو الخيار الأفضل"، مؤكدا أن "الرؤية الموضوعة في إطار مؤتمر "سيدر" متفق عليها من الجميع".

ودعا إلى "إعادة النظر في السياسة الدوائية"، لافتا إلى "أننا في صدد تقديم ثلاثة قوانين لمعالجة موضوعه الدواء مشددا على "الآلية في إختبار وتسعير الدواء وإستيراده".